Выставка "Лицо Великой войны"

В музейно-выставочный центр "Россия – моя история" привезли выставку "Лицо Великой войны".
Экспозиция посвящена вооруженным столкновениям на русском фронте. Посетители смогут увидеть первые победы и поражения армии России. Здесь представлено и победы в Галиции, и поражения в Восточной Пруссии, и Великое отступление 1915 года, Брусиловский прорыв и многое другое.
На выставке представлены многочисленные подлинные предметы из фондов музеев Петербурга и из частных коллекций. Большинство из них экспонируются впервые. Мероприятие наполнено не только музейными экспонатами, но и инсталляциями и документами XX века. Все это позволит гражданам ярче представить фронт и тыл Первой мировой войны.
Адрес: метро Парк Победы, улица Бассейная,32 с1
Вход свободный.
Фото: пресс-служба организатора
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