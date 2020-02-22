Выставка "Лицо Великой войны"

В этом году исполнилось 105 лет со дня начала одного из самых страшных вооруженных конфликтов в истории человечества – Первой мировой войны.

В музейно-выставочный центр "Россия – моя история" привезли выставку "Лицо Великой войны".

Экспозиция посвящена вооруженным столкновениям на русском фронте. Посетители смогут увидеть первые победы и поражения армии России. Здесь представлено и победы в Галиции, и поражения в Восточной Пруссии, и Великое отступление 1915 года, Брусиловский прорыв и многое другое.

На выставке представлены многочисленные подлинные предметы из фондов музеев Петербурга и из частных коллекций. Большинство из них экспонируются впервые. Мероприятие наполнено не только музейными экспонатами, но и инсталляциями и документами XX века. Все это позволит гражданам ярче представить фронт и тыл Первой мировой войны.

Адрес: метро Парк Победы, улица Бассейная,32 с1

Вход свободный.

Фото: пресс-служба организатора