Выставка "Искусство есть красиво"

Экспозиция покажет, как от чинной подачи в буржуазных домах до революции сервировка пришла к дырявым ложкам и нарезанным салфеткам в позднесоветские времена.

В Музее хлеба открылась выставка, посвященная сервировке стола, этикету и разнообразию столовых приборов с XIX века до наших дней.

В музее можно будет увидеть, как подавали блюда в Петербурге до революции и как сервировали стол к празднику уже в советское время. Особое внимание уделяется столовым приборам и посуде. Есть место и курьезам на этой выставке, преимущественно советского периода. Будет показано, как использовали соусницу в качестве салатницы, дырявили чайные ложки в кафе, чтобы их не украли, растапливали самовар с помощью электричества.

Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2)

Цена: до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский музей Хлеба