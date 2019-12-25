Выставка "Искусство есть красиво"

В Музее хлеба открылась выставка, посвященная сервировке стола, этикету и разнообразию столовых приборов с XIX века до наших дней.
В музее можно будет увидеть, как подавали блюда в Петербурге до революции и как сервировали стол к празднику уже в советское время. Особое внимание уделяется столовым приборам и посуде. Есть место и курьезам на этой выставке, преимущественно советского периода. Будет показано, как использовали соусницу в качестве салатницы, дырявили чайные ложки в кафе, чтобы их не украли, растапливали самовар с помощью электричества.
Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2)
Цена: до 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Санкт-Петербургский музей Хлеба
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