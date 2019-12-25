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Выставка "Хон Сонён. Отсюда и в вечность"
Сегодня, 10:00
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nastya960

Выставка "Хон Сонён. Отсюда и в вечность"

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Трёхмерные работы корейского художника Хона Сонёна позволяют соприкоснуться с тайнами мироздания.

Творческий путь Хона Сонёна начался с опытов в фотографии. Затем он начал изучать оптику, возможности компьютера и альтернативные методы печати. Корейский художник начал исследовать природу человека и его место в макрокосме при помощи новейших технологий. Его трехмерные произведения подобны порталу, переносящему в эпицентр Вселенной. Художник в своих работах рассуждает откуда мы пришли и куда идем, он призывает заглянуть в бесконечность. 

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Эрарта

Теги: эрарта
Категории: Новости Ленинградской области, Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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