Выставка "Хон Сонён. Отсюда и в вечность"

Творческий путь Хона Сонёна начался с опытов в фотографии. Затем он начал изучать оптику, возможности компьютера и альтернативные методы печати. Корейский художник начал исследовать природу человека и его место в макрокосме при помощи новейших технологий. Его трехмерные произведения подобны порталу, переносящему в эпицентр Вселенной. Художник в своих работах рассуждает откуда мы пришли и куда идем, он призывает заглянуть в бесконечность.
Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)
Цена: от 600 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Эрарта
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