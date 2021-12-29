Выставку "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности" продлевают до 14 февраля

За 4 месяца выставку посетило более 50 000 человек. Ранее планировалось, что последним днем выставки будет 31 января.

Петербуржцы и гости города, которые не успели посетить выставку "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности" в пространстве Севкабель Порт, смогут посмотреть проект до 14 февраля.

Организаторы сообщили, что за 4 месяца выставку посетило более 50 000 человек. Ранее планировалось, что последним днем выставки будет 31 января. Авторы проекта обращаются к современному искусству, чтобы обсудить этические и философские проблемы, связанные с экологической повесткой, и предлагаем посетителям самим сформулировать новые вопросы к этой области. Лозунгами экологии должен быть призыв сохранить условия, при которых может продолжать выживать та экосистема, в которую входит человек.

Четыре месяца выставку сопровождала обширная публичная программа: artist talks, дискуссии о городской экологии и кинопоказы.

Фото: Piter.TV