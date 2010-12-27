Выставка "Герои и иллюзии"

В рамках фестиваля "Мультивидение" состоится видеоинсталляция работ-конкурсантов

В рамках фестиваля “Мультивидение” в Эрарте пройдут видеоинсталляции анимационных работ. В программе участвуют 24 работы. Каждый проект ближе в “живой” картине и скульптуре, чем к искусству кино. Авторы представят твои творения на конкурсной основе.

В этом году номинанты приехали из 24 стран, в частности России, Кореи, Франции, Германии, США, Голландии и других государств. “Эрарта” также представит несколько внеконкурсных работ от уже признанных профессионалов - Андрея Сикорского и Макса Хаттлера.