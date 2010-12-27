В Эрмитаже состоится выставка "Эрмитажная энциклопедия текстиля. История".

В Георгиевском зале Зимнего дворца можно увидеть шпалеры, образцы текстиля и одежду из России, Западной Европы и стран Востока. Среди самых интересных экспонатов -гобелен. Он был подарен Николаю II французским президентом Феликсом Фором. Также гостям выставки удастся рассмотреть полный костюм кавалера английского ордена Подвязки, платья Екатерины II и Марии Фёдоровны, свадебное покрывало с гербами рода Юсуповых и графа Сумарокова-Эльстон, индийские, иранские и кавказские ковры, облачения русских священнослужителей, сшитые из персидского бархата.

Фото: KudaGo