Новая выставка о Егоре Летове вызывает психоделический эффект

В Петербурге открылась выставка, посвященная Егору Летову. В день открытия экспозиции в галерее было не протолкнуться. Мы тоже уже успели ознакомиться с экспонатами о бессменном лидере «Гражданской обороны».

Выставка "Прыг-Скок" представлена в АРТМУЗЕ в виде объемно-пространственных композиций, коллажей и фотографий, она не только приурочена к годовщине смерти Егора Летова, но и посвящена памяти поэтов "сибирского андеграунда".

Скульптор Павел Белан рассказывает, что выставка зародилась еще три года назад. Павел очень долгое время искал галерею, в которой можно будет выставить и воплотить задуманное. За долгое время поиска сама выставка множество раз переформатировалась и, по мнению автора, теперь мы можем увидеть лучшую из ее версий.

Благодаря "длинному залу" галереи получилось создать главную инсталляцию "Прыг-Скок", впоследствии, которая и стала названием всей экспозиции.

За основу здесь взят текст Летова, монументальный и масштабный. Текст сложный, о пограничном переходном состоянии человека, в котором он находится. О таком состоянии, будто ни в жизни, ни в смерти, ни в этом действии, ни в другом. Все находится на какой-то очень сложной грани. Этим и обосновано все ржавое железо и жженые стулья на вставке, как некая память. Зола - это образ вечный (вечной золы и вечной глины), из которого все люди выходят и потом возвращаются обратно в прах. Но остается после них какая-то энергия. Она передается следующим поколениям, поэтам, художникам, просто людям. Так и живет большой человек - уходит в золу, а дальше идут следующие поколения. Павел Белан, скульптор

Интересно, что главный текст на выставке очень длинный, и его можно ходить и читать кругами. Текст выполнен в строку, что позволяет читать его во время движения, создавая некий психоделический эффект. Чтобы ознакомиться с текстом целиком, по залу придется пройти 3 круга. Скульптор считает, что идеально было бы написать это творение Летова на очень длинном заборе в одну строку, Павел даже приметил один такой:

Где-то на подъезде из Москвы в Ленинград, после Поповки, кажется, есть такой хороший забор, километра в два, - если кто-то отважится, то это будет большой подвиг. Павел Белан, скульптор

Несмотря на множество объектов на выставке, она все же задумана как единая композиция. В начале всех гостей встречает задиристый агрессивно-радикальный кот-алкоголик, который, как думается, критикует и людей, и устройство мира, и самого скульптора. Кстати, шары в руках кота, по словам Павла, - это иллюзии, к которым склонны все люди.

Далее, следуя текст за текстом, развивается основная часть выставки: сначала идут яркие модернистские работы, бытийные, про жизнь здесь и сейчас. Зритель попадает туда, как в некую ловушку, и ему, чтобы оттуда убраться,придется вернуться назад и пойти другим путем.

В этот момент у человека внутренне создается изобилие вопросов и проблем, и только потом он выходит на прямую главного текста. Не знаю, все ли это поймут. Вообще, центральная часть экспозиции - это праздник. Солнечный, радостный момент. Известно, что поэзия Летова жесткая, мрачноватая, философская, агрессивная, радикальная и без лирики. Но в то же время, лирика свойственна всем людям, и здесь это радостное начало выражается через коллаж, может через песни других товарищей. Солнечность здесь - это образ летовского рая. Павел Белан, скульптор

Все объекты в экспозиции выполнены со смещением, то есть они нелинейные, не прямые. Даже парящие в воздухе автографы находятся в постоянном движении, а пол в зале имеет специфическую разлиновку.

Вся экспозиция выставки наполнена текстами Егора Летова, некоторые фигуры выполнены из знаменитых текстов буквально. Экспонаты для этого уникального проекта предоставили сразу три человека: супруга Егора Летова - Наталья Чумакова, скульптор Павел Белан и сооснователь "Гражданской обороны" Константин Рябинов.

Я надеюсь, что петербуржцы оценят выставку, мне нравится. Здесь вспоминается, наверно, все же классический период нашей группы, 1987-1989-1991, навевает как раз квартиру Игоря, очень похожи некоторые вещи оттуда. Иногда прямо вот очень похожи. А фотографии на стенах как раз того периода, в котором сам Егор здесь мне вспоминается. Многие их фотографий я сам вижу впервые. Константин Рябинов, музыкант, друг Егора Летова, сооснователь "Гражданской обороны"

По мнению скульптора Павла Белана, уже скоро поэзия Егора Летова будет общепринятой, а пока ее уже серьезно изучают филологи на летовском семинаре.

Выставка будет открыта для всех желающих до 5 марта в АРТМУЗЕ, Галерея "Ц", 1-й этаж (13-я линия В.О., дом 70, м. "Василеостровская"). А 19 февраля в клубе "Сердце" пройдет концерт в память о Егоре Летове.

Фото и видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин