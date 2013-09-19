Выставка "Дневники Победы" переместится на Васильевский остров

Проект рассказывает о героизме и самоотверженности ленинградцев и солдат Красной армии как внутри Советского Союза, так и за его пределами.

Выставка "Дневники Победы", проходившая во Фрунзенском районе, закрывается 22 августа, после чего переместится на новую площадку — на территорию Васильевского острова. Эта экспозиция создана усилиями газеты "Петербургский дневник", городских изданий, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и петербургского отделения общественной организации "Бессмертный полк России".

Генеральный директор информационного издательского центра "Петроцентр", главный редактор "Петербургского дневника" и руководитель штаб-квартиры "Бессмертного полка России" в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов рассказал: "За прошедшие три недели выставку посетило более десяти тысяч человек. Она продолжит перемещаться по различным районам нашего города. В сентябре, ближе к Дню памяти жертв блокады Ленинграда, экспозицию откроют в Василеостровском районе, недалеко от Дворца культуры имени Кирова".

Проект рассказывает о героизме и самоотверженности ленинградцев и солдат Красной армии как внутри Советского Союза, так и за его пределами. Материалы выставки включают уникальные архивные документы, фотографии и воспоминания ветеранов войны и свидетелей тех событий, собранные корреспондентами издания.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"