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Выставка "Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения"
Сегодня, 16:00
403
nastya960

Выставка "Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения"

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Имя Александра Бенуа неизменно ассоциируется с искусством Серебряного века.

Александр Бенуа – один из ведущих культурных деятелей Серебряного века. Его талант проявился в самых разных сферах – живописи, графике, сценографии, иллюстрации, искусствознании. На выставке представят живописные и графические произведения Бенуа. Посетители смогут увидеть знаменитый цикл "Последние прогулки Людовика ХIV". Вернисаж состоится 9 декабря в 16:00 в Михайловском замке.

Место: Михайловский замок (Русский музей), ул. Садовая, д. 2

Цена: от 0 до 600 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Русский музей

Теги: александр бенуа, картины, русский музей
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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