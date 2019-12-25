Выставка "Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения"

Имя Александра Бенуа неизменно ассоциируется с искусством Серебряного века.

Александр Бенуа – один из ведущих культурных деятелей Серебряного века. Его талант проявился в самых разных сферах – живописи, графике, сценографии, иллюстрации, искусствознании. На выставке представят живописные и графические произведения Бенуа. Посетители смогут увидеть знаменитый цикл "Последние прогулки Людовика ХIV". Вернисаж состоится 9 декабря в 16:00 в Михайловском замке.



Место: Михайловский замок (Русский музей), ул. Садовая, д. 2

Цена: от 0 до 600 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Русский музей