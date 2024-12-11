Петербург увеличил финансирование высокотехнологичной медпомощи до 14,4 млрд рублей в 2024 году

Благодаря увеличению финансирования число пациентов, получивших такую помощь, выросло на 6,2%.

В 2024 году на высокотехнологичную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге было направлено 14,42 миллиарда рублей. Это на 1,27 миллиарда больше, чем в 2023 году. Благодаря увеличению финансирования число пациентов, получивших такую помощь, выросло на 6,2%. Особое внимание уделялось дорогостоящим операциям, включая трансплантацию органов, сердечно-сосудистую и нейрохирургию, а также роботоассистированные вмешательства. Об этом рассказали в Смольном.

Финансирование высокотехнологичной медпомощи осуществляется за счёт городского бюджета, средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования и федеральных субсидий. В 2025 году объём выделяемых средств планируется увеличить до 15 миллиардов рублей.

На сегодняшний день в Петербурге высокотехнологичную помощь оказывают 53 медицинские организации. Наиболее востребованными направлениями остаются онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия.

В Петербурге мужчины 17 и 18 февраля могут сдать кровь на простатический специфический антиген.

Фото: Смольный