Владимир Высоцкий потерял права на три песни

Композиции оказались собственностью филармонии Ярославля.

Три популярные песни популярного барда Владимира Высоцкого оказались собственностью филармонии Ярославля. Такой вывод был сделан по документам, предоставленным бизнесменом Андреем Гавриловским, который выкупил их у букинистов. Об этом пишет издание "Екатеринбург Онлайн".

Оказалось, что Высоцкий продал стихи и музыку на песни "Лапы у ели", "Мангусты" и "Почему аборигены съели Кука" филармонии. По всей видимости, филармония решила таким образом поднять продажи билетов на выступления других исполнителей, отдав им песни Высоцкого.

В документах подробно прописана стоимость песен: по 80 рублей за слова и по 100 рублей – за музыку. Часть оплаты могла не попасть в договор.

Бизнесмен отдавал бумаги на экспертизу, которая установила подлинность подписи Высоцкого и рукописи в целом. Сейчас для документов готовят место екатеринбургском музее Высоцкого. Вместе с ними на выставку попадет черновик, который бизнесмену подарил поклонник барда из Петербурга.

Черновик сделан примерно в 1966 году. На обратной стороне бумаги Высоцкий оставил послание для своей жены: "Лапа, я в Епифанском номере" (артист Епифанцев был другом певца).

Ранее Лоза обвинил Первый канал в нарушении авторских прав на песню "Плот".

Фото: Википедия