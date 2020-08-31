Высоцк отпраздновал День города

В честь дня рождения в одном из самых маленьких городов Российской Федерации состоялись праздничные мероприятия.

Жителей и гостей Высоцка поздравил глава муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области Дмитрий Никулин. Он отметил уникальное географическое расположение и значение города, а также поблагодарил жителей за неравнодушное отношение к родному городу.

Уникальные места, богатый туристический потенциал, активные жители – все это составляющие уверенного развития территории. Благодаря инициативам местных жителей, совместно с администрацией, удалось реализовать серьезные проекты по благоустройству. Высоцк всегда был и будет форпостом Российской Федерации. Ваш город вносит серьезный вклад в экономику Выборгского района.

В торжественной части праздника также участвовали заместители главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько и Леонид Пономарев, представители местной власти, депутаты местного и областного уровней. Глава МО "Высоцкое городское поселение" Игорь Ерофеев наградил благодарственными письмами отличившихся местных жителей.

После официальной части гостей и жителей Высоцка ждала насыщенная культурная программа и выступления творческих коллективов. Для самых маленьких гостей праздника работали игровые и интерактивные площадки.