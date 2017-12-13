Вишневский пожаловался в СК на сообщество во "ВКонтакте"

Петербургский депутат требует закрыть сообщество "ВКонтакте", которое подвергает опасности оппозиционеров.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился с жалобой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Вишневский просит заблокировать группу в популярной социальной сети "ВКонтакте". Выяснилось, что в сообществе "Галерея уникальных людей" опубликованы личные данные оппозиционеров, на которых напали неизвестные.

Парламентарий считает, что деятельность группы создает небезопасную жизнь тех лиц, чьи персональные данные незаконно попали в общий доступ.

"Прошу срочно провести проверку деятельности этой группы, возбудить уголовное дело по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", привлечь организаторов группы к уголовной ответственности и принять меры для немедленного закрытия указанной группы", - говорится в заявлении.