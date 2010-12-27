В Петербурге создали игру о Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге разработали игру для детей 8-10 лет, с помощью которой изучается история Северной столицы.

Петербургский музей истории выпустил настольную игру "Большая прогулка по Заячьему острову и Петропавловской крепости". При выполнении заданий, дети и взрослые узнают про первую петербургскую аптеку, а также где хранились ключи от вражеских городов.

Игроки смогут узнать архитектурные памятники, которые находятся на территории острова. Кроме того, с помощью игры раскрываются тайны Петропавловской крепости.

В игру входит гра сборное поле-пазл, карточки с вопросами, фишки, модели транспорта и кубик. Автор-разработчик проекта Екатерина Васильева, игра сориентирована для детей с 8-10 лет.

Создатель отмечает, что вопросы кажутся сложными только в начале игры. Но через две-три игры ответы запоминаются, а вместе с тем и история Санкт-Петербурга. Кроме того, ответы карточки с историческими справками требуется читать вслух ( по правилам игры).

Фото: Музей истории Санкт-Петербурга