В Петербурге создали игру о Петропавловской крепости

Петербургский музей истории выпустил настольную игру "Большая прогулка по Заячьему острову и Петропавловской крепости". При выполнении заданий, дети и взрослые узнают про первую петербургскую аптеку, а также где хранились ключи от вражеских городов.
Игроки смогут узнать архитектурные памятники, которые находятся на территории острова. Кроме того, с помощью игры раскрываются тайны Петропавловской крепости.
В игру входит гра сборное поле-пазл, карточки с вопросами, фишки, модели транспорта и кубик. Автор-разработчик проекта Екатерина Васильева, игра сориентирована для детей с 8-10 лет.
Создатель отмечает, что вопросы кажутся сложными только в начале игры. Но через две-три игры ответы запоминаются, а вместе с тем и история Санкт-Петербурга. Кроме того, ответы карточки с историческими справками требуется читать вслух ( по правилам игры).