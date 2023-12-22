Депутат петербургского ЗакСа предложил ограничить установку вышек сотовой связи

Cопредседатель регионального штаба Народного фронта депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предлагает запретить размещение вышек связи в Северной столице на расстоянии менее 100 ме от жилых домов и 150 м от соцобъектов. Инициатива была внесена парламентарием во вторник, 9 января.
По мнению Рябоконя, необходимо учесть их мнение горожан в данном вопросе. Он уточнил, что, когда речь идет о возможной угрозе здоровью людей, даже если это гипотетическая угроза, и обогащении коммерческой структуры с другой стороны, необходимо в первую очередь исключить угрозу здоровью людей, а затем уже давать возможность бизнесу обогащаться.
Также Рябоконь предлагает признать вышки сотовой связи элементами благоустройства в законопроекте.
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Фото: Pxhere
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