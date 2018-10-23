Руководитель рассказал о том, какие новшества были представлены на заседаниях депутатов за последние 12 месяцев.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подвёл итоги 2023 года. В интервью "Петербургскому дневнику" руководитель рассказал о том, какие новшества были представлены на заседаниях депутатов за последние 12 месяцев.

По мнению Бельского, титула "закон года" заслуживает новый Генеральный план Петербурга, который включает в себя важнейшие параметры, касающиеся каждого из горожан. В частности, спикер парламента перечислил такие пункты документа, как количество доступного жилья и его социальная обеспеченность, доступность транспорта, гармония между жилой и коммерческой застройкой. Целью проекта стало согласованное развитие всех территорий города.

Петербург должен быть не только в центре, но и в Шушарах. Не зря говорят, что дьявол в деталях: мы видим, какие усилия сейчас прикладываются, чтобы исправить прежние ошибки планирования. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Основным прорывом Бельский считает принципиальное решение проблемы "серого пояса". Теперь на месте старых промышленных зон будут построены не только жилые комплексы, но и новые промышленные предприятия. Кроме того, спикер ЗакСа рад планам завершения транспортного обхода исторического центра города, который поможет разгрузить перегруженные дороги и уменьшить нагрузку на здания-памятники архитектуры.

К работе над проектом привлекались практически все органы исполнительной власти, депутаты и просто активные жители города. Рассмотрено более 11 тысяч предложений от населения. Можно смело сказать, что над этим законом работала единая команда Петербурга. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят психологическую помощь семьям с приемными детьми.

Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"