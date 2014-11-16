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Вышел трейлер второй части мюзикла "Злая"

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Мировая премьера состоится 21 ноября.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Злая: Навсегда". Режиссером картины выступил Джон Чу.

Сюжет продолжит историю первой части мюзикла, вышедшего в 2024 году. Во втором фильме расскажут о соперничестве двух ведьм: доброй Глинды и злой Эльфабы. Их дружба подвергается испытанию, когда они принимают свои новые обличья.

В главных ролях сыграли Синтия Эриво и Ариана Гранде. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие" с Марго Робби.

Видео: YouTube / Universal Pictures

Теги: universal pictures, злая навсегда, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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