Вышел трейлер второй части мюзикла "Злая"

Мировая премьера состоится 21 ноября.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Злая: Навсегда". Режиссером картины выступил Джон Чу.

Сюжет продолжит историю первой части мюзикла, вышедшего в 2024 году. Во втором фильме расскажут о соперничестве двух ведьм: доброй Глинды и злой Эльфабы. Их дружба подвергается испытанию, когда они принимают свои новые обличья.

В главных ролях сыграли Синтия Эриво и Ариана Гранде. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие" с Марго Робби.

Видео: YouTube / Universal Pictures