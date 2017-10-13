Вышел трейлер второй части "Дэдпула"

В Интернете опубликован трейлер второй части антигеройского фильм про “Дэдпула”. Режиссером ленты выступил Дэвид Литч, известный по картинам “Одиннадцать друзей Оушена”, “V” значит Вендетта и “Эволюции Борна”.

Режиссер первой части Тим Миллер покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем главной роли - Райаном Рейнольдсом. Актер продолжит играть персонажа и во втором фильме.

Женская партия отдана Зази Битц, которая ранее снималась в сериале “Атланта”. В борьбе за роль девушка обошла Лиззи Каплан, Сиенну Миллер и Керри Вашингтон.

Российская премьера нового “Дэдпула” состоится 17 мая 2018 года.

Видео: YouTube

Фото: кадры из трейлера