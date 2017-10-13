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Вышел трейлер второй части "Дэдпула"

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В Интернете опубликован трейлер второй части антигеройского фильм про “Дэдпула”.  Режиссером ленты выступил Дэвид Литч, известный по картинам “Одиннадцать друзей Оушена”, “V” значит Вендетта и “Эволюции Борна”.
 
 
Режиссер первой части Тим Миллер покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем главной роли - Райаном Рейнольдсом. Актер продолжит играть персонажа и во втором фильме.
 
 
Женская партия отдана Зази Битц, которая ранее снималась в сериале “Атланта”. В борьбе за роль девушка обошла Лиззи Каплан, Сиенну Миллер и Керри Вашингтон.
 
 
Российская премьера нового “Дэдпула” состоится 17 мая 2018 года.
 
 
Видео: YouTube
Фото: кадры из трейлера
Теги: второй фильм , дэдпул , кино , новинка , премьера , трейлер
Категории: Культура Кино

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