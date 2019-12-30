Вышел трейлер белорусского триллера с Женей из "Папиных дочек"

Картина называется "Запретная зона".

В сети опубликован трейлер белорусского триллера "Запретная зона", снятого молодым режиссером Митрием Семеновым-Алейникым.

Сюжет картины разворачивается в 1989 году в 180 км от Чернобыля. Четыре парня и две девушки, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая из-за них погибает человек, прятавшийся в заброшенной деревне, и в руках ребят оказывается сумка с большой суммой денег...

Главные роли в фильме сыграли Александр Головин ("Елки", "Сволочи") Дарья Мельникова ("Стальная бабочка", "Папины дочки") Даниил Вахрушев ("Супербобровы", "Закон каменных джунглей") Павел Чинарев ("Знахарь") Сергей Сосновский ("Чемпионы", "Метод").

Видео: YouTube / Megogo Distribution