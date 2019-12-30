Вышел трейлер боевика "Блэдшот" с Вином Дизелем

Компания SonyPictures выпустила трейлер фантастического боевика "Бладшот", где главную роль сыграл Вин Дизель ("Форсаж", "Три Икса", "Хроники Риддика"). Ролик был опубликован на официальном YouTube - канале студии 14 января.
Главные герой фильма Анджело Морталли — воскрешенный убийца на службе правительства. Во время операции ему стерли память и запустили в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают телу героя быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Впоследствии та прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.
Картину снял дебютант Дэйв Уилсон, который ранее работал над сериалом "Любовь, смерть и роботы". Помимо Дизеля в фильме сыграли Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл, Талула Райли, Ламорн Моррис и другие.
В мировой прокат "Блэдшот" выйдет 19 февраля 2020 года. В российских кинотеатрах ленту покажут с 27 февраля.
Видео: SonyPictures
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