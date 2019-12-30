Вышел трейлер боевика "Блэдшот" с Вином Дизелем

Премьера фильма запланирована на 27 февраля 2020.

Компания SonyPictures выпустила трейлер фантастического боевика "Бладшот", где главную роль сыграл Вин Дизель ("Форсаж", "Три Икса", "Хроники Риддика"). Ролик был опубликован на официальном YouTube - канале студии 14 января.

Главные герой фильма Анджело Морталли — воскрешенный убийца на службе правительства. Во время операции ему стерли память и запустили в кровь специальные микрокомпьютеры, которые помогают телу героя быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Впоследствии та прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.

Картину снял дебютант Дэйв Уилсон, который ранее работал над сериалом "Любовь, смерть и роботы". Помимо Дизеля в фильме сыграли Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл, Талула Райли, Ламорн Моррис и другие.

В мировой прокат "Блэдшот" выйдет 19 февраля 2020 года. В российских кинотеатрах ленту покажут с 27 февраля.

Видео: SonyPictures