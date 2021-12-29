Вышел трейлер сериала по мотивам игры Halo

Премьера запланирована на 24 марта 2022 года.

В интернете появился новый трейлер сериала по мотивам компьютерных игр серии Halo. Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Грядущий сериал расскажет о приключениях генно-модифицированного солдата Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) и ИИ-помощника Кортаны (Джен Тейлор). Протагонистам предстоит спасти человечество от инопланетной угрозы. Ранее создатели отметили, что сюжетная линия телешоу развивается отдельно от канона франшизы.

О начале ТВ-адаптации игры стало известно в 2014 году. Режиссером сериала стал Отто Батхерст, который принимал участие в создании "Острых козырьков" и "Черного зеркала".

Премьера запланирована на 24 марта 2022 года. Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Paramount+.

Ранее геймплей игры Dying Light 2 показали на консолях прошлого поколения.

Видео: Youtube / TV Promos