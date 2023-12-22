Вышел трейлер третьего сезона сериала "Сергий против нечисти: Яга"

Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер третьего сезона сериала "Сергий против нечисти: Яга". Режиссером проекта выступил Андрей Волгин.
Сюжет продолжит рассказывать о приключениях охотника за нечистью Сергия и капитана полиции Кати Земцовой. Им предстоит узнать причину исчезновения из Москвы знаменитостей и обычных граждан. Для этого героям предстоит заключить сделку с Ягой.
В сериале снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская и другие. Премьера нового сезона состоится 1 февраля.
Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Рипли".
Видео: YouTube / kionru
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