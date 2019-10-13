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Вышел трейлер сериала "По правде говоря" с Аароном Полом

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Сериал выйдет на экраны 6 декабря 2019 года.

В сети опубликован детективного сериала  "По правде говоря", снятого по заказу стримингового сервиса Apple TV. 

По сюжету проекта 18 лет назад молодого парня посадили за убийство двух близняшек. Спустя долгое время в деле найдена новая улика, которая может его оправдать.Криминальный журналист, который принимал участие в суде на стороне обвинения, отправляется на интервью с подозреваемым, чтобы разобраться в ситуации. 

Главные роли в сериале сыграли звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол, Октавия Спенсер, Лиззи Каплан и другие. Сериал выйдет на экраны 6 декабря 2019 года.
Видео: YouTube/Apple TV

Теги: по правде говоря, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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