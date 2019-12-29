Вышел трейлер ремейка "Кэндимэна"

Лента расскажет о страшном мистическом маньяке.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер фильма ужасов "Кэндимэна", в основу которого легло произведение американского писателя Клайва Баркера. Ролик был опубликован 27 февраля на официальном YouTube-канале студии.

Сюжет ленты рассказывает о некоем убийце по имени Кэндимен, чье имя никогда нельзя произносить, стоя возле зеркала. У персонажа есть тайная легенда, разгадать которую берется главный герой картины.

Главные роли в ленте сыграли Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Ребекка Спенс, Кассандра Крамер и другие.

Премьера фильма в России запланирована на 18 июня 2020 года.

Видео: YouTube/Universal Pictures



