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Вышел трейлер ремейка "Кэндимэна"

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Лента расскажет о страшном мистическом маньяке.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер фильма ужасов  "Кэндимэна", в основу которого легло произведение американского писателя Клайва Баркера. Ролик был опубликован 27 февраля на официальном YouTube-канале студии. 

Сюжет ленты рассказывает о некоем убийце по имени Кэндимен, чье имя никогда нельзя произносить, стоя возле зеркала. У персонажа есть тайная легенда, разгадать которую берется главный герой картины.

Главные роли в ленте сыграли Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Ребекка Спенс, Кассандра Крамер и другие. 

Премьера фильма в России запланирована на 18 июня 2020 года.
Видео: YouTube/Universal Pictures


 

Теги: кэндимэн, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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