Вышел трейлер отечественного фильма ужасов "Яга. Кошмар тёмного леса"

Фильм выйдет на экраны 27 февраля 2020 года.

Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер отечественного фильма ужасов "Яга. Кошмар тёмного леса", снятого режиссером Святославом Подгаевским ("Пиковая дама", "Невеста, Русалка". "Озеро мертвых").

Сюжет расскажет о молодой семье, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины. В ходе повествования выяснится, что няня — древний славянский демон.

Главные роли в фильме сыграли Олег Чугунов, Глаша Голубева, Артём Жигулин, Игорь Хрипунов, Светлана Устинова, Алексей Розин, Марьяна Спивак и другие.

Видео: YouTube / Central Partnership