Вышел трейлер нового мультфильма Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких"

Сюжет основан на повести Николая Гоголя "Нос" и сопровождается одноименной оперой Дмитрия Шостаковича.

Студия All Media опубликовала в сети трейлер анимационной драмы Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Мультфильм основан на повести Николая Гоголя "Нос" и сопровождается одноименной оперой Дмитрия Шостаковича.

В ролике, как и в произведении Гоголя, Нос становится человеком. Он катается на лимузине, участвует в светских раутах, ходит в театр. На протяжении всего трейлера играет музыка Шостаковича.

Анимационный фильм состоит из трех снов. Первый посвящен майору Ковалеву и его пропавшему носу. Второй станет иллюстрацией к рассказу Михаила Булгакова, в котором Сталин приезжает в оперу, чтобы послушать "Нос" Шостаковича. Третий является перефразированной экранизацией оперы Шостаковича "Антиформалистический раек". В нем высмеивается вмешательство советской власти в авангардное искусство.

Премьера запланирована на 11 марта 2021 года.

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Видео: YouTube / All Media Company