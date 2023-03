Вышел трейлер нового фильма A24 "Ты ранил мои чувства"

Релиз фильма запланирован на 26 мая в США.

Американска киностудия A24 на собственном YouTube-канале поделилась трейлером новой драматической комедии "Ты ранил мои чувства" (You Hurt My Feelings), в которой задействованы актеры Джулия Луи-Дрейфус ("Громовержцы") и Тобайас Мензис ("Корона"). Режиссером и сценаристом проекта выступила Николь Холофсенер, которая ранее работала над созданием "Последней дуэли" Ридли Скотта. Сюжет истории основан на судьбе писательницы, семейное счастье которое начинает разрушаться после того, как она слышит, что ее супруг действительно думает о её книге. Речь пойдет о доверии в браке и о том, что люди говорят своим близким, чтобы не задеть их чувства и не ранить. Напомним, что официальная премьера картины "Ты ранил мои чувства" состоялась на кинофестивале "Сандэнс". Там западные критики тепло встретили работу Николь Холофсенер. На сайте-агрегаторе критических обзоров на фильмы Rotten Tomatoes у ленты сейчас заявлено 96% положительных отзывов на основе 55 опубликованных рецензий. На территории США картина выйдет в свет 26 мая.

Фото и видео: YouTube / A24