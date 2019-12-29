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Вышел трейлер музыкального фильма "Каверы" с Дакотой Джонсон

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Премьера фильма запланирована на 7 мая 2020 года. 

В сети опубликован трейлер музыкальной драмы "Каверы", где главную роль сыграла звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Фильм снял режиссер Ниша Ганатра ("Мистер Робот", "Девочки", "Красные дубы"). 

В центер сюжета ассистентка известной певицы, которая мечтает стать музыкальным продюсером. Но прежде ей придётся преодолеть разнообразные преграды и опасности мира современной музыки.

В фильме также сыграли Билл Пуллман, Джун Рафаэль, Айс Кьюб, Эдди Иззард, Трэйси Эллис Росс, Зои Чао, Келвин Харрисон и другие. Премьера фильма запланирована на 7 мая 2020 года. 
Видео: YouTube / Movieclips Trailers

Теги: дакота джонсон, каверы, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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