Вышел трейлер музыкального фильма "Каверы" с Дакотой Джонсон

Премьера фильма запланирована на 7 мая 2020 года.

В сети опубликован трейлер музыкальной драмы "Каверы", где главную роль сыграла звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Фильм снял режиссер Ниша Ганатра ("Мистер Робот", "Девочки", "Красные дубы").

В центер сюжета ассистентка известной певицы, которая мечтает стать музыкальным продюсером. Но прежде ей придётся преодолеть разнообразные преграды и опасности мира современной музыки.

В фильме также сыграли Билл Пуллман, Джун Рафаэль, Айс Кьюб, Эдди Иззард, Трэйси Эллис Росс, Зои Чао, Келвин Харрисон и другие. Премьера фильма запланирована на 7 мая 2020 года.

Видео: YouTube / Movieclips Trailers