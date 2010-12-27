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Сегодня, 22:51
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Rybka123

Вышел трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын"

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Картина выйдет в начале 2020 года.

В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC. Ролик был опубликован на YouTube - канале IGN. 

Сюжет разворачивается во время альтернативной Холодной войны в период с 1953 по 2001 года. Шаттл Супермена приземлился в одном из колхозов Украины вместо Канзаса, по причине небольшой разницы во времени. В результате под шаттлом оказался СССР, а не Америка. 

В работе над картиной приняли участие Джейсон Айзекс, Эми Акер, Трэвис Уиллингэм, Дидрих Бадер, Фил ЛаМарр, Пол Уильямс и другие. 
Видео: YouTube / IGN

Теги: супермен, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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