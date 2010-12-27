Вышел трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын"

Картина выйдет в начале 2020 года.

В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC. Ролик был опубликован на YouTube - канале IGN.

Сюжет разворачивается во время альтернативной Холодной войны в период с 1953 по 2001 года. Шаттл Супермена приземлился в одном из колхозов Украины вместо Канзаса, по причине небольшой разницы во времени. В результате под шаттлом оказался СССР, а не Америка.

В работе над картиной приняли участие Джейсон Айзекс, Эми Акер, Трэвис Уиллингэм, Дидрих Бадер, Фил ЛаМарр, Пол Уильямс и другие.

Видео: YouTube / IGN