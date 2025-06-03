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Вышел трейлер криминальной драмы "Беги"

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Премьера в России состоится 14 августа.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер криминальной драмы "Беги". Режиссером картины выступил Роман Артемьев.

Сюжет расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления. Хозяин дома убил свою жену и, заметив героя, начинает его преследовать. Но тому нужно успеть приехать на утренник к сыну и спасти свой брак.

В главных ролях сыграли Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Премьера в России состоится 14 августа.

Ранее Netflix представил трейлер пятого сезона "Очень странных дел".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: беги, нмг кинопрокат, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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