Вышел трейлер криминальной драмы "Беги"

Премьера в России состоится 14 августа.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер криминальной драмы "Беги". Режиссером картины выступил Роман Артемьев.

Сюжет расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления. Хозяин дома убил свою жену и, заметив героя, начинает его преследовать. Но тому нужно успеть приехать на утренник к сыну и спасти свой брак.

В главных ролях сыграли Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Премьера в России состоится 14 августа.

Ранее Netflix представил трейлер пятого сезона "Очень странных дел".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат