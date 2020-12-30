Опубликован трейлер романтичной комедии "Пара из Будущего" с Буруновым и Ароновой

Фильм появится в кинотеатрах 4 марта 2021 года.

В среду, 30 декабря, в сети появился трейлер романтичной комедии "Пара из Будущего" с Буруновым и Ароновой. Ролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

В центре сюжета семейная пара, которая живет в 2049, в век продвинутых технологий. Они не могут развестись из-за некогда принятых законов. В итоге они решают разлучить друг друга в прошлом.

Премьера анонсирована на 4 марта 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер "Ванда/Вижн" от Marvel.

Видео: Central Partnership/YT