Вышел трейлер игры Mafia: The Old Country

Новинка выйдет летом 2025 года.

Студия Hangar 13 представила трейлер игры Mafia: The Old Country. Новинка входит в популярную игровую франшизу Mafia.

Сюжет четвертой части развернется в 1920-х годах в Сицилии. Главным героем выступит мужчина по имени Энцо, который присоединится к семье дона Торриси. Разработчики обещают показать более кинематографичный экшен, чем в прошлых частях.

Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox Series S/X.

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Видео: YouTube / PlayStation