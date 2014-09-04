Вышел трейлер хоррора "Сущность" с Бенедиктом Камбербэтчем

Мировая премьера состоится 28 ноября.

Компания Briarcliff Entertainment представила трейлер фильма ужасов "Сущность". Режиссером картины выступил Дилан Саузерн.

Сюжет основан на книге Макса Портера. В центре истории окажется иллюстратор, ставший вдовцом. Он воспитывает двух сыновей, но однажды сталкивается с таинственной сущностью, которая питается его страхами и хочет подчинить себе.

В главных ролях сыграли Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл и другие. Мировая премьера состоится 28 ноября.

Видео: YouTube / Briarcliff Entertainment