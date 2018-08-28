Вышел трейлер хоррора "Игра в прятки" с Эйсой Баттерфилдом и Наталией Дайер

Премьера фильма запланирована на первое сентября.

Компания Vertical поделилась в социальных сетях трейлером хоррора "Игра в прятки" (All Fun and Games), в котором главные роли исполняют Эйса Баттерфилд ("Половое воспитание") и Наталия Дайер ("Очень странные дела"). Постановщиком ленты стали Эри Коста и Эрен Селебоглу. Для обоих режиссёров картина станет дебютной полнометражной работой. Сценарий к проекту написал Дж. Дж. Брейдер ("Академия вампиров"). Сюжет основан на истории про подростков, которые случайно находят проклятый нож. С помощь этого холодного оружия дети освобождают демона, который заставляет их "играть" в смертоносные версии игр. Персонажам предстоит понять, как выжить в этом процессе. На территории США "Игра в прятки" выйдет 1 сентября. Отечественный кинопрокатчик Global Film выпустит фильм в России с 31 августа.

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Фото и видео: YouTube / Vertical