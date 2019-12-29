Вышел трейлер финального сезона сериала "Человек из будущего"

Сериал рассказывает об игромане в мире компьютерной игры.

В сети опубликован трейлер финального сезона комедийного сериала "Человек из будущего". Исполнительным продюсером сериала выступил актер Сет Роген, известный своими ролями в фильмах "Жизнь прекрасна", "Горе-творец" и других.

По сюжету проекта главный герой уборщик, который большую часть своего времени посвящает компьютерной игре Biotic Wars, где еще никто ни разу не побеждал. Когда он, наконец, проходит игру до конца, ему наносят визит персонажи Biotic Wars, утверждающие, что они из будущего, в котором мир находится в опасности, и только Джош может его спасти.

Главные роли в сериале сыграли Джош Хатчерсон, Дерек Уилсон, Элиза Куп, Гленн Хедли, Эд Бегли мл., Дрю Джеймс и другие. Премьера финальных эпизодов запланирована на 3 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / IGN



