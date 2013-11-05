Вышел трейлер фильма "Вонка" с Тимоти Шаламе

Киностудия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма "Вонка". Режиссером проекта выступил Пол Кинг.
Сюжет расскажет историю шоколадного кондитера Вилли Вонки, который намерен покорить мир своими сладостями и открыть шоколадную фабрику. Однако далеко не все местные жители рады его намерениям.
Главную роль сыграл Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Хью Грант и другие. Мировая премьера состоится 15 декабря.
Ранее мы сообщали, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман появились на первом видео со съемок "Дэдпула 3".
Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures
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