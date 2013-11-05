Вышел трейлер фильма "Вонка" с Тимоти Шаламе

Мировая премьера состоится 15 декабря.

Киностудия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма "Вонка". Режиссером проекта выступил Пол Кинг.

Сюжет расскажет историю шоколадного кондитера Вилли Вонки, который намерен покорить мир своими сладостями и открыть шоколадную фабрику. Однако далеко не все местные жители рады его намерениям.

Главную роль сыграл Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Хью Грант и другие. Мировая премьера состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман появились на первом видео со съемок "Дэдпула 3".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures