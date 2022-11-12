Вышел трейлер фильма "Вне закона"

Мировая премьера состоится 15 мая.

Кинокомпания Black Bear представила первый трейлер фильма "Вне закона". Режиссером картины выступил Гай Ричи.

Сюжет фильма расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Когда безжалостный деспот крадет миллиардное состояние, команду отправляют вернуть его. Герои начинают миссию, которая кажется самоубийственной.

В главных ролях сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк и другие. Мировая премьера состоится 15 мая. Фильм также официально выйдет в российском прокате.

Видео: YouTube / Black Bear