Вышел трейлер фильма "Вне закона"

Кинокомпания Black Bear представила первый трейлер фильма "Вне закона". Режиссером картины выступил Гай Ричи.
Сюжет фильма расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Когда безжалостный деспот крадет миллиардное состояние, команду отправляют вернуть его. Герои начинают миссию, которая кажется самоубийственной.
В главных ролях сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк и другие. Мировая премьера состоится 15 мая. Фильм также официально выйдет в российском прокате.
Видео: YouTube / Black Bear
