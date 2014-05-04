Вышел трейлер фильма "Смешарики: Сквозь вселенные"

Премьера в России состоится 6 августа 2026 года.

Кинокомпания "Вольга" представила первый трейлер фильма "Смешарики: Сквозь вселенные". Режиссером проекта выступил Андрей Мармонтов.

Фильм расскажет о новых приключениях героев из популярной анимационной франшизы. Действие сюжета развернется в двух параллельных мирах. По сюжету Крош и Ежик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее. Они превращаются в обычных детей, который летят на космическом корабле на Марс.

В главных ролях сыграли Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Надежда Михалкова, Александр Устюгов и другие. Премьера в России состоится 6 августа 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Мстители: Судный день".

Видео: YouTube / Вольга