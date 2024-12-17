Вышел трейлер фильма "Кончится лето"

Кинокомпания "Вольга" представила трейлер фильма "Кончится лето". Режиссерами картины выступили Владимир Мункуев и Максим Арбугаев.
Сюжет основан на реальной криминальной истории. Герой по имени Кеша, отсидев в тюрьме, возвращается в родной поселок, где живут его отец и младший брат Тима. Он пытается начать жизнь заново, но после того, как его кидают на работе, решает отомстить. Втянув в дело брата, оба оказываются в бегах.
В главных ролях сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Премьера в России состоится 27 февраля 2025 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Война".
Видео: YouTube / Вольга
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