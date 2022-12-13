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Вышел трейлер фильма "Два капитана" с рэпером Жиганом и песнями Цоя

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Релиз картины состоится в 2023 году.

В социальных сетях появился трейлер фильма российского режиссера Баира Уладаева "Два капитана" (12+), снятого компанией "Наше Творческое Объединение", а также бурятскими киностудиями "Истоки" и "Треугольник". История расскажет о жизни двух мужчин, которые были в детстве лучшими друзьями, однако предательство одного из них навсегда перечеркнуло теплые эмоции между ними. У героев появились дети, один из мужчин отправился служить в правоохранительные органы, а другой - получил уголовное наказание по статье за убийство. Спустя десять лет судьба вновь столкнула бывших друзей друг с другом.

Попав в экстремальную ситуацию, дети пытаются спастись пока взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна 10-летней давности.

синопсис картины

Главную роль в проекте исполнил рэпер Рома Жиган (настоящее имя - Роман Чумаков), для которого фильм станет дебютом. В актерском составе также задействованы Вадим Бадмацыренов, Алексей Гармаев, Григорий Леонов, Валерий Стрельников, Лев Абагаев, Мэдэгма Доржиева, Анастасия Турушева, Чингис Гуруев и другие. Официальная премьера лента намечена на 2023 год.

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Фото и видео: YouTube / ProfiCinema

Теги: виктор цой, два капитана, жиган, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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