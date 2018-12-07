В сети появился трейлер исторического фильма "Коридор бессмертия" о подвиге железнодорожников

Историческим консультантом фильма являлся писатель Даниил Гранин.

На YouTube выложили трейлер военно-исторической драмы "Коридор бессмертия", рассказывающий о подвиге железнодорожников. Режиссером фильма стал Федор Попов, сценаристов – Дмитрий Каралис.

Фильм рассказывает историю строительства и работы железной дороги, по которой в блокадный Ленинград поставляли продовольствие и снаряжение. Участок железнодорожного полотна зимой 1943 года был построен за 17 дней. Главные роли в ленте исполнили Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова и другие артисты.

Историческим консультантом киноленты стал Даниил Гранин (он скончался в июле 2017 года). Премьера запланирована на 1 мая 2019 года.

Фото и видео: New Trailers - Русские Трейлеры/ YouTube