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Вышел трейлер экшена "На земле святых и грешников" с Лиамом Нисоном

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Премьера в России запланирована на 30 ноября.

Американский актер Лиам Нисон появился в первом трейлере ирландского экшена "На земле святых и грешников" (In the Land of Saints and Sinners), режиссёром которого выступил  Роберт Лоренц ("Заступник"). В ленте также задействованы Киран Хайндс ("Нефть"), Керри Кондон ("Банши Инишерина") и Джек Глисон ("Игра престолов"). История расскажет о жизни в отдалённой деревушке, на территории которой обосновался вышедший на пенсию наёмный убийца. Неожиданно киллер оказывается втянут в смертельно-опасный конфликт с участием трёх мстительных террористов. Официальная премьера триллера запланирована на 30 ноябяря. В прокат в России фильм выпустит компания "Экспонента".

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Фото и видео: YouTube / Movie Trailers Source

Теги: ирландия, лиам нисон, трейлер, экшен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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