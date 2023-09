Вышел трейлер экшена "На земле святых и грешников" с Лиамом Нисоном

Премьера в России запланирована на 30 ноября.

Американский актер Лиам Нисон появился в первом трейлере ирландского экшена "На земле святых и грешников" (In the Land of Saints and Sinners), режиссёром которого выступил Роберт Лоренц ("Заступник"). В ленте также задействованы Киран Хайндс ("Нефть"), Керри Кондон ("Банши Инишерина") и Джек Глисон ("Игра престолов"). История расскажет о жизни в отдалённой деревушке, на территории которой обосновался вышедший на пенсию наёмный убийца. Неожиданно киллер оказывается втянут в смертельно-опасный конфликт с участием трёх мстительных террористов. Официальная премьера триллера запланирована на 30 ноябяря. В прокат в России фильм выпустит компания "Экспонента".

Фото и видео: YouTube / Movie Trailers Source