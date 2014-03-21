Комедия с сербским акцентом и русской душой: вышел трейлер фильма "Тут все свои"

Релиз картины намечен на 28 сентября.

В социальных сетях вышел трейлер фильма с "сербским акцентом и русской душой". Речь идет о картине под названием "Тут все свои", действия котороц развернутся на территории Москвы, Белграда и сочинском курорте "Роза Хутор". Производством фильма занимаются российская кинокомпания "АртКонтинент" и сербская Aparte Прокатчиком выступает компания "Парадиз". Официальная премьера ленты запланирована к выходу на 28 сентября. Сюжет расскажет о жизни лингвиста по имени Ольга. Девушка обладает привлекательной внешностью, она построила успешную карьеру, но по части отношений у нее не складываются. Однажды ей удается встретить мужчину, который подходит ей по всем параметрами. Герои планируют свадьбу и отправляются на отдых в пятизвездочный отель. Однако тужа же заселяется ее бывший мужчина со своей семьей.

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры