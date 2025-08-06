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Вышел трейлер драмы "Семья напрокат"

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Мировая премьера состоится 21 ноября.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма "Семья напрокат". Режиссером картины выступил Хикари.

Сюжет рассказывает историю актера, который соглашается сняться в рекламе "семьи напрокат" в роли типичного американца. В процессе съемок он обретает неожиданные знакомства и осознает, насколько важной оказалась его роль.

В главной роли сыграли Брендан Фрейзер. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Джей Келли".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures

Теги: searchlight pictures, семья напрокат, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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