Вышел трейлер драмы "Семья напрокат"

Мировая премьера состоится 21 ноября.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма "Семья напрокат". Режиссером картины выступил Хикари.

Сюжет рассказывает историю актера, который соглашается сняться в рекламе "семьи напрокат" в роли типичного американца. В процессе съемок он обретает неожиданные знакомства и осознает, насколько важной оказалась его роль.

В главной роли сыграли Брендан Фрейзер. Мировая премьера состоится 21 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Джей Келли".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures