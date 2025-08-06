Вышел трейлер драмы "Семья напрокат"

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма "Семья напрокат". Режиссером картины выступил Хикари.
Сюжет рассказывает историю актера, который соглашается сняться в рекламе "семьи напрокат" в роли типичного американца. В процессе съемок он обретает неожиданные знакомства и осознает, насколько важной оказалась его роль.
В главной роли сыграли Брендан Фрейзер. Мировая премьера состоится 21 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Джей Келли".
Видео: YouTube / Searchlight Pictures
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