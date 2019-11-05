Вышел трейлер "Бременских музыкантов" с Жизневским и Дюжевым

Релиз фильма намечен на 1 января.

Компания-дистрибьютор "Централ Партнершип" опубликовала на собственном YouTube-канале трейлер сказочного фильма-приключения "Бременские музыканты". Сюжет основан на истории о том, как Трубадур и его друзья-музыканты Пес, Кошка, Осел и Петух объединились в надежде рассмешить дочь Короля. Создатели ленты объяснили, что подготовили для зрителей сюжет с интригами, ловушками и коварными противниками. Они заметили, что героям предстоит сразиться за любовь.

А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! авторы о картине

В актерском составе заявлены Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов. Режиссером фильма выступил Алексей Нужный. Премьера "Бременских музыкантов" запланирована на 1 января 2024 года.

Вышел первый трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино".

Фото и видео: YouTube / Central Partnership