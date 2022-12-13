Вышел тизер второго сезона сериала "Пищеблок"

Проект выйдет в свет летом 2023 года.

Российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" поделился первым тизер-трейлером второго сезона сериала "Пищеблок", премьера которого запланирована к выходу на стриминге уже летом 2023 года. Режиссером-постановщиком новых эпизодов проекта стал Эдуард Бордуков ("На острие"), а сценарий к нему написал Сергей Калужанов ("Мажор"). История расскажет о жизни главных героев спустя три года после событий первого сезона телевизионного шоу. Валера Лагунов (его роль исполняет актер Пётр Натаров) пытается справиться со своей вампирской сущностью, в чем ему помогают друзья по "Буревестнику" Игорь (Даниил Вершинин) и Анастасия (Мария Абрамова). В текущем сезоне действие будет разворачиваться в нескольких локациях, а не ограничится одним лагерем. В какой-то момент Валере придётся столкнуться с неким могущественным вампиром, который прибыл в город. К новичкам в актерском составе присоединились Ксения Трейстер ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Равшана Куркова ("Контакт"), Сергей Епишев ("Кухня") и Риналь Мухаметов ("Оффлайн"). О точной дате официального релиза сериала создатели сообщат зрителям позже.

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры