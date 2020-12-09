Опубликован тизер сиквела "Молчания ягнят" сериала "Кларис"

В среду, 9 декабря, в сети появился тизер сиквела "Молчания ягнят" сериала "Кларис". Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Streaming & TV Trailers.
В фильме расскажут об агенте ФБР, которая ловит опасных преступников и маньяков. Главная роль досталась Ребекке Бридс. В проекте также появятся Майкл Кудлиц, Лукка де Оливейра, Кэл Пенн и Ник Сэндоу.
Премьера первого эпизода шоу состоится 11 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер фанатского фильма по мотивам игры Cyberpunk 2077.
Видео: JoBlo Streaming & TV Trailers/YT
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