Вышел тизер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь"

Премьера мультфильма состоится на Netflix 18 сентября.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в сети появился тизер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

По сюжету шесть подростков попадают в парк из фильма "Мир Юрского периода". Главные герои вынуждены выживать собственными усилиями во время бегства динозавров.

Премьера мультфильма состоится на Netflix 18 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей.

Видео:Netflix/YT