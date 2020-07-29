Вышел тизер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь"

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в сети появился тизер мультсериала "Мир Юрского периода: Меловой лагерь". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
По сюжету шесть подростков попадают в парк из фильма "Мир Юрского периода". Главные герои вынуждены выживать собственными усилиями во время бегства динозавров.
Премьера мультфильма состоится на Netflix 18 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что HBO Max назвала сериал "Друзья" самым популярным среди пользователей.
Видео:Netflix/YT
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