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Вышел тизер финального спецэпизода "Атаки титанов"

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Дата выхода эпизода пока не сообщается.

В Сети вышел тизер финального спецэпизода популярнейшего аниме-сериала "Атака титанов".

Сюжет рассказывает историю противостояния человечества с огромными плотоядными титанами. Люди вынуждены оборонять свои фортпосты, куда стараются проникнуть гигантские создания.

На опубликованном видео персонаж Армин рассказывает о своем странном сне, после чего слышится фраза о грядущей встречи с Эреном. Дата выхода эпизода пока не сообщается. Ожидается, что его премьера состоится осенью 2023 года.

Ранее Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона".

Видео: YouTube / ぽにきゃん-Anime PONY CANYON

Теги: аниме, атака титанов, сериал, спецэпизод
Категории: Лента новостей, Культура,

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