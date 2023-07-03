Вышел тизер финального спецэпизода "Атаки титанов"

В Сети вышел тизер финального спецэпизода популярнейшего аниме-сериала "Атака титанов".
Сюжет рассказывает историю противостояния человечества с огромными плотоядными титанами. Люди вынуждены оборонять свои фортпосты, куда стараются проникнуть гигантские создания.
На опубликованном видео персонаж Армин рассказывает о своем странном сне, после чего слышится фраза о грядущей встречи с Эреном. Дата выхода эпизода пока не сообщается. Ожидается, что его премьера состоится осенью 2023 года.
Ранее Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона".
Видео: YouTube / ぽにきゃん-Anime PONY CANYON
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