Вышел тизер финального сезона "Игры престолов"

Новый сезон выйдет на экраны 14 апреля.

Телеканал HBO опубликовал на своем ютуб-канале видеоролик с новыми тизерами сериалов компании. В анонсах фанатов "Игры престолов" порадовали кадрами с Арьей Старк, Дейнерис Таргариен и Джоном Сноу.

Сериал вышел в 2011 году и стал самым популярным и "именитым" сериалом последних лет. "Игры престолов" снимаются по произведениям американского драматурга Джорджа Мартина. Сериал за эти годы завоевал множество кинопремий. И вот 8 сезон объявлен заключительным. Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода новых серий о полюбившихся героях.

Первая серия последнего сезона выйдет на экраны 14 апреля текущего года. В сезоне будет шесть серий, последние четыре из которых будут длиннее обычных на 20 минут.



Ранее Piter.TV писал о новом трейлере киноадаптации диснеевского мультсериала "Король Лев".

Видео: HBO